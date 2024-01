Abercrombie, Fitch Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Abercrombie & Fitch ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen dominierten die Gespräche in den letzten Tagen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" für die Aktie führte.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine neutrale Bewertung für Abercrombie & Fitch abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 28 USD, was einem möglichen Rückgang von 71,55 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergab die Untersuchung eine mittlere Aktivität in den Diskussionen sowie eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer langfristigen Bewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein überverkauftes Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.