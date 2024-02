Abercrombie, Fitch Aktie: In Lauerstellung

Der Aktienkurs von Abercrombie & Fitch hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 294,59 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 300,42 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus derselben Branche liegt bei -6,98 Prozent, wobei Abercrombie & Fitch aktuell um 301,57 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Einschätzung für Abercrombie & Fitch 1-mal als "Gut", 3-mal als "Neutral" und 1-mal als "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von -73,73 Prozent und setzen das mittlere Kursziel bei 28 USD, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment für Abercrombie & Fitch war zuletzt überwiegend positiv, obwohl in den letzten Tagen auch negative Themen diskutiert wurden, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Abercrombie & Fitch zeigt einen Wert von 33,98, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25 liegt mit 36,38 im neutralen Bereich, was die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festlegt.