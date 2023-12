Abercrombie, Fitch Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Aktie von Abercrombie & Fitch erhält laut langfristiger Analysteneinschätzung die Bewertung "Neutral". Die Bewertungen setzen sich wie folgt zusammen: 1 Gut, 3 Neutral, 1 Schlecht. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Aktie liegt bei 28 USD, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 83,82 USD eine negative Performance von -66,6 Prozent bedeuten würde. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht" von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Abercrombie & Fitch beobachtet. Das Stimmungsbarometer zeigt eine negative Tendenz und die Aktie wird daher von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die geringere Diskussion und abnehmende Aufmerksamkeit in den sozialen Medien führen ebenfalls zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Abercrombie & Fitch im vergangenen Jahr eine Rendite von 220,36 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Abercrombie & Fitch zeigt einen Wert von 8,23, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine überverkaufte Situation hin. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung der Aktie von Abercrombie & Fitch.