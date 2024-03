Abercrombie, Fitch Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index: Zur Beurteilung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt, um den sogenannten Relative Strength Index (RSI) zu erhalten. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Abercrombie & Fitch betrachten wir zunächst den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 30,09 Punkten, was bedeutet, dass die Abercrombie & Fitch-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 27,91, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Abercrombie & Fitch-Aktie eine Rendite von 287,62 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Abercrombie & Fitch damit 294,92 Prozent über dem Durchschnitt (-7,29 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -1,77 Prozent, wobei Abercrombie & Fitch aktuell 289,39 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen konnte bei Abercrombie & Fitch keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien festgestellt. Daher erhält Abercrombie & Fitch für diese Stufe insgesamt ein "Gut".

Anleger: Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Abercrombie & Fitch eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Abercrombie & Fitch daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Abercrombie & Fitch von der Redaktion für den RSI, den Branchenvergleich Aktienkurs, das Sentiment und den Buzz sowie die Anlegerstimmung insgesamt eine "Gut"-Bewertung.