Abercrombie, Fitch Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Der Aktienkurs von Abercrombie & Fitch hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 294,59 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 283,56 Prozent bedeutet. Dies liegt deutlich über dem Durchschnitt von 11,03 Prozent. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -3,26 Prozent, wobei Abercrombie & Fitch aktuell 297,86 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Abercrombie & Fitch überwiegend negativ diskutiert, mit nur vier Tagen, an denen positive Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Stimmungsbild positiv verändert, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Analysten bewerten die Abercrombie & Fitch-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, und die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotenzial von -69,73 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analysekategorie.

Veränderungen im Anleger-Sentiment und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung im Stimmungsbild von Abercrombie & Fitch festgestellt werden, wodurch die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Abercrombie & Fitch daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.