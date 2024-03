Abercrombie, Fitch Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Aktie von Abercrombie & Fitch hat kürzlich die 200-Tage-Linie (GD200) bei 61,59 USD überschritten, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 122,82 USD, was einem Abstand von +99,42 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 100,74 USD, was einer Differenz von +21,92 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis beider Zeiträume.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen eher negativ, mit fünf positiven und sieben negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Abercrombie & Fitch im vergangenen Jahr eine Rendite von 287,62 Prozent erzielt, was 294,92 Prozent über dem Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 27,91, was darauf hindeutet, dass Abercrombie & Fitch überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Aktie eine positive Bewertung für diesen Punkt der Analyse.