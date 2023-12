Abercrombie, Fitch Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Abercrombie & Fitch diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen vorherrschten. In den vergangenen Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ viel über Abercrombie & Fitch gesprochen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Abercrombie & Fitch zeigt die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Abercrombie & Fitch-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Abercrombie & Fitch-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 15,25 und für den RSI25 von 25,16, was zu einer guten Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Abercrombie & Fitch-Aktie ist neutral, mit einer Bewertung von 1 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten wird auf 28 USD festgelegt. Dies würde zu einer negativen Performance führen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.