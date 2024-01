Abercrombie, Fitch Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Abercrombie & Fitch-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 64, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass Abercrombie & Fitch auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Abercrombie & Fitch.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Abercrombie & Fitch in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +297,1 Prozent erzielt, während der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 0,32 Prozent hatte. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Die Analysten geben für Abercrombie & Fitch eine insgesamt neutrale Einschätzung ab, da 1 Buy, 3 Neutral und 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 28 USD, was einem erwarteten Rückgang des Aktienkurses um -68,26 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für Abercrombie & Fitch basierend auf den verschiedenen Kriterien.