Abercrombie, Fitch Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Einfluss von Sentiment und Buzz auf die Aktienbewertung kann nicht unterschätzt werden. Bei Abercrombie & Fitch hat die Kommunikation im Netz in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Gut"-Einschätzung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich laut Messung kaum geändert und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Abercrombie & Fitch eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment.

Analysten bewerten die Abercrombie & Fitch-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 28 USD, was einem Abwärtspotenzial von -68,45 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich hat Abercrombie & Fitch in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 294,59 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine deutlich bessere Performance darstellt und zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Abercrombie & Fitch ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen der letzten Tage wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.