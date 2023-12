Abercrombie, Fitch Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie die Anleger diskutierten. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Abercrombie & Fitch gesprochen. Als Folge dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Laut langfristiger Analysteneinschätzung erhält die Abercrombie & Fitch-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Bewertungen der Analysten belaufen sich auf 1 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 28 USD, was einer potenziellen Performance von -66,6 Prozent entspricht, da derzeit 83,82 USD gezahlt werden. Basierend auf dieser Entwicklung vergibt die Redaktion insgesamt das Rating "Neutral" für die Analysteneinschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Abercrombie & Fitch-Aktie (83,82 USD) um +91,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 43,66 USD abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 68,3 USD über dem letzten Schlusskurs (+22,72 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen nahm die Anzahl negativer Kommentare über Abercrombie & Fitch in den Sozialen Medien zu, was zu einer negativen Stimmung der Marktteilnehmer führte und die Aktie von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet wurde. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Auskunft darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Abercrombie & Fitch deutlich weniger diskutiert als üblich, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.