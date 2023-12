Abera Bioscience AB Aktie: Gut oder schlecht?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Abera Bioscience ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert des RSI7 für Abera Bioscience liegt bei 72, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert des RSI25 bei 48,83 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Das Gesamtranking des Relative Strength-Indikators ergibt daher eine Einstufung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bei Abera Bioscience festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Technisch betrachtet ergibt sich für die Abera Bioscience-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittswert von 0,35 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,355 EUR (+1,43 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,37 EUR liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-4,05 Prozent Abweichung), weshalb die Abera Bioscience-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält Abera Bioscience für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Abera Bioscience in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" für die Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.