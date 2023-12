Abeona Therapeutics Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die technische Analyse der Abeona Therapeutics-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,82 USD, während der aktuelle Kurs bei 5,01 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +31,15 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 4,45 USD, was einer Abweichung von +12,58 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Abeona Therapeutics im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,48 %) mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Abeona Therapeutics-Aktie liegt bei 23, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 32,94, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Abeona Therapeutics.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und in den vergangenen Tagen ist ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.