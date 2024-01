Abeona Therapeutics Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Aktie von Abeona Therapeutics hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,88 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,66 USD, was einem Unterschied von +45,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,57 USD wurde mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +23,85 Prozent bewertet, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Abeona Therapeutics eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Abeona Therapeutics ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen der vergangenen Tage im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Abeona Therapeutics momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und kaum Stimmungsänderungen zu verzeichnen sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt erhält die Aktie von Abeona Therapeutics gemäß der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung eine positive Bewertung, während die Bewertung auf Basis des RSI und des Sentiments eher neutral ausfällt.