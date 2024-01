Abeona Therapeutics Aktie: Jubelschreie!

In den letzten vier Wochen wurden bei Abeona Therapeutics wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Abeona Therapeutics daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Abeona Therapeutics-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 23, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 32,94, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Dividende von Abeona Therapeutics beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,47 %) als niedrig einzustufen ist. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Ausschüttung ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Abeona Therapeutics-Aktie von 5,01 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (3,82 USD) liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,45 USD) zeigt einen positiven Unterschied zum letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Abeona Therapeutics-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.