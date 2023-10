Abchasien will Stützpunkt für russische Flotte schaffen

SUCHUMI (dpa-AFX) - Russland wird nach offiziellen Angaben einen Flottenstützpunkt im Schwarzen Meer in der von Georgien abtrünnigen Konfliktregion Abchasien aufbauen. Eine entsprechende Vereinbarung sei bereits unterzeichnet worden, sagte der Präsident Abchasiens, Aslan Bschanija, in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der kremlnahen Zeitung "Iswestija".

Demnach wird die Basis im Landkreis Otschamtschire südlich der Gebietshauptstadt Suchumi errichtet. Russland gilt als Schutzmacht der georgischen Konfliktregion und hat dort Truppen stationiert. Der Kreml wollte die Meldung am Donnerstag nicht kommentieren.

Die Ankündigung erhält zusätzliche Brisanz durch vorherige Berichte, wonach die russische Schwarzrmeerflotte zumindest teilweise von ihrem Stützpunkt in Sewastopol auf der seit 2014 von Moskau annektierten Krim abgezogen worden sein soll. Hintergrund dieser offiziell bisher nicht bestätigten Berichte sind demnach ukrainische Angriffe mit Raketen und Drohnen auf die Flotte, die schwere Schäden verursacht haben.

Das im Kaukasus liegende Abchasien ist etwa halb so groß wie Schleswig-Holstein und hat sich Anfang der 1990er Jahre nach einem blutigen Bürgerkrieg für unabhängig von Tiflis erklärt. Georgien hat im August 2008 bei einem Krieg mit Russland komplett die Kontrolle über das Gebiet verloren - wie auch über die abtrünnige Region Südossetien. Russland erkannte die Landstriche gegen internationalen Protest als unabhängige Staaten an.