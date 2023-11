Abbott Laboratories Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die technische Analyse der Abbott Laboratories zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 102,94 USD, während der Aktienkurs (103,63 USD) um +0,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 96,54 USD, was einer Abweichung von +7,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut".

Die langfristige Meinung der Analysten zu Abbott Laboratories wird als "Gut" eingestuft, basierend auf 10 positiven, 2 neutralen und 1 negativen Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird auf 123,23 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von 18,91 Prozent entspricht.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Abbott Laboratories mit -2,24 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 23,03 Prozent in der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.