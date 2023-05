Abbott Laboratories Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Abbott Laboratories":

Abbott Laboratories weist am 23.05.2023, 14:37 Uhr einen Kurs von 108.25 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Gesundheitsausrüstung" geführt.

Unser Analystenteam hat Abbott Laboratories auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Abbott Laboratories-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 11 Buy, 3 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Abbott Laboratories vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 122,2 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 12,89 Prozent erzielen, da sie derzeit 108,25 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Abbott Laboratories-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 105,31 USD mit dem aktuellen Kurs (108,25 USD), ergibt sich eine Abweichung von +2,79 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (105,17 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,93 Prozent Abweichung). Die Abbott Laboratories-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Abbott Laboratories ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Abbott Laboratories-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 75, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 42,44, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.