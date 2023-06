Abbott Laboratories Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Abbott Laboratories":

Per 30.06.2023, 09:20 Uhr wird für die Aktie Abbott Laboratories der Kurs von 107.66 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gesundheitsausrüstung".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Abbott Laboratories erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 15 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 11 "Buy"-, 3 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Abbott Laboratories vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (122,2 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 13,51 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 107,66 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Abbott Laboratories erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Abbott Laboratories-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 104,95 USD. Der letzte Schlusskurs (107,66 USD) weicht somit +2,58 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (107,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,42 Prozent), somit erhält die Abbott Laboratories-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Abbott Laboratories-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Abbott Laboratories mit einer Rendite von 5,51 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 24,25 Prozent. Auch hier liegt Abbott Laboratories mit 18,74 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.