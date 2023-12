Abbott Laboratories Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI von Abbott Laboratories liegt bei 44,05, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 25,08, was auf eine "gute" Einschätzung hinweist.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie von Abbott Laboratories im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,84 Prozent erzielt, was 16,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -1 Prozent, und Abbott Laboratories liegt aktuell 0,16 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger kann auch Einfluss auf Aktienkurse haben. Eine Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend negative Meinungen zu Abbott Laboratories. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab sechs konkret berechnete Signale (4 "schlecht", 2 "gut"), was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" hinsichtlich der Stimmung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung und Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Abbott Laboratories wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, verbunden mit einer negativen Veränderung der Stimmung. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtbewertung von "schlecht" abgegeben.

