Abbott Laboratories-Aktie: Die USA importieren 4,9 Mio. Dosen Babynahrung aus Australien!

Weitere Suchergebnisse zu "Abbott Laboratories":

Die Nachricht kommt, nachdem Abbott die Produktion in der Säuglingsnahrungsfabrik in Michigan wieder aufgenommen hat, die wegen einer Überschwemmung für einige Wochen geschlossen war. Aufgrund des Ermessensspielraums der FDA, mehr Säuglingsnahrung in die USA zu liefern, wird das australische Unternehmen Care A2+ etwa 8,6 Millionen Pfund oder etwa 121 Millionen 8-Unzen-Flaschen mit allgemeiner Säuglingsnahrung für 0-12 Monate liefern. Das erste… Hier weiterlesen