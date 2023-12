Abbott Laboratories Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Die Stimmung für Abbott Laboratories hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Laut unserer Analyse hat es in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gegeben, weshalb wir die Diskussionsstärke als "Neutral" bewerten. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat Abbott Laboratories im letzten Jahr eine Rendite von -0,84 Prozent erzielt, was 59,96 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -18,39 Prozent, wobei Abbott Laboratories aktuell 17,55 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral".

Die Analysten schätzen die Aktie von Abbott Laboratories langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 10 "Gut"-Bewertungen, 2 "Neutral"-Bewertungen und 1 "Schlecht"-Bewertung. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 123,23 USD, was einer Erwartung von 16,01 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Abbott Laboratories neutral diskutiert, jedoch waren in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund. Aktuell zeigen sich positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Abbott Laboratories erhält auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.