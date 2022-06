Abbott Laboratories-Aktie: Schuld an Tod eines Säuglings?

Weitere Suchergebnisse zu "Abbott Laboratories":

Die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration hat erklärt, sie untersuche den Tod eines weiteren Säuglings nach dem Verzehr von Babynahrung der Firma Abbott Laboratories. In einer Erklärung stellte die Behörde fest, dass das Kind im Januar starb und die Verbraucherbeschwerde am 10. Juni einging. Die Untersuchung befindet sich noch im Anfangsstadium, und die Behörde wird über den Stand der Dinge… Hier weiterlesen