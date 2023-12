Abbott Laboratories Aktie: Der Knaller!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Abbott Laboratories liegt der RSI7 bei 20,06 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Trend, mit einem Wert von 20,97. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für beide Werte.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Abbott Laboratories überwiegend positiv diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen sind jedoch vermehrt negative Themen aufgetaucht, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Dennoch wurden vor allem positive Signale wahrgenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten Abbott Laboratories insgesamt mit "Gut", basierend auf 10 Kaufempfehlungen, 2 neutralen und 1 negativen Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 123,23 USD, was einem potenziellen Anstieg um 13,66 Prozent entspricht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Abbott Laboratories.