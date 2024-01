Abbott Laboratories Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Abbott Laboratories: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Der Aktienkurs von Abbott Laboratories liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor bei -0,84 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche beträgt -1,79 Prozent, wobei Abbott Laboratories mit 0,95 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Abbott Laboratories liegt bei 31,03, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 29,26, was zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Gut".

Die Analystenbewertung für Abbott Laboratories ergibt insgesamt ein "Gut", da 10 Kauf- und 2 Neutral-Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 123,23 USD, was einer erwarteten Entwicklung des Aktienkurses um 11,96 Prozent entspricht. Dafür erhalten sie das Rating "Gut".

Die Anlegerstimmung bei Abbott Laboratories ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse von konkreten Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 negative und 2 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht" Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung für Abbott Laboratories.