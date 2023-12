Abbott Laboratories Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Aktie der Abbott Laboratories wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 10 positiven, 2 neutralen und 1 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer insgesamt positiven langfristigen Einstufung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 123,23 USD, während der letzte Schlusskurs bei 107,29 USD liegt, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 14,86 Prozent hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Relative Strength Index (RSI) für die Abbott Laboratories derzeit bei 32,59 liegt, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 von 19 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, mit überwiegend positiven Themen in den Diskussionen der letzten Wochen. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 negative und 4 positive Signale, was zu einer neutralen Gesamtempfehlung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Abbott Laboratories in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zunehmendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie gezeigt, was zu einer positiven Bewertung führt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie insgesamt positiv bewertet wird.