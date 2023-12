Abbisko Cayman Aktie: Alles nach Plan!

Die Aktie des Unternehmens Abbisko Cayman wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Schlusskurs von 2,87 HKD gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3,68 HKD, was einem Unterschied von +28,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,24 HKD zeigt mit einem letzten Schlusskurs eine Abweichung von +13,58 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Abbisko Cayman-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung rund um die Abbisko Cayman-Aktie in den vergangenen Wochen. Die Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie von Abbisko Cayman wird durch die Analysen aus Bankhäusern sowie die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität im Internet bestimmt. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Abbisko Cayman bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage bescheinigt der Abbisko Cayman-Aktie einen Wert von 77, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis mit einem Wert von 50,77 weder eine Über- noch Unterbewertung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Abbisko Cayman.