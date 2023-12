AbbVie-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

Die technische Analyse zeigt, dass Abbvie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 146,96 USD, während der Aktienkurs bei 154,04 USD um +4,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der Grundlage der letzten 50 Tage liegt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 144,17 USD, was einer Abweichung von +6,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Abbvie mit -4,75 Prozent um mehr als 19 Prozent darunter. Die "Biotechnologie"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 28,27 Prozent, wobei Abbvie mit 33,02 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Abbvie mit 4,05 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,5 Prozent in der "Biotechnologie"-Branche, was zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion führt.

Fundamental betrachtet weist Abbvie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 103,85 in der "Biotechnologie"-Branche ist die Aktie damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.