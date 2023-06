AbbVie: Analysten prognostizieren Kursziel von 141,85 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

Die Aktie des pharmazeutischen Unternehmens AbbVie hat gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -3,28% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein Gesamttrend von -3,74%, was auf pessimistische Marktbedingungen hindeutet.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ihr wahres mittelfristiges Kursziel bei 141,85 EUR liegt – ein Potenzial von +14,40%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des schwachen Trends in jüngster Zeit.

Aktuell empfehlen 7 Analysten den Kauf der AbbVie-Aktien; weitere 5 bewerten sie als kaufenswert. Eine neutrale Position nehmen 13 Experten ein mit einer Bewertung als “halten”. Lediglich einer rät zum Verkauf der Anteile. Zusammengefasst resultiert aus diesen Empfehlungen ein positives Guru-Rating von...