AbbVie Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der Abbvie-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 147,11 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 161,46 USD am letzten Handelstag weist eine Abweichung von +9,75 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 146,03 USD zeigt mit einer Abweichung von +10,57 Prozent ein positives Bild und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Abbvie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Abbvie. Es gab zwei positive und 11 negative Tage, und die neuesten Unternehmensnachrichten waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Abbvie daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme zeigen mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Abbvie-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Abbvie 15, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 104. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.