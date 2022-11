AbbVie Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

An der Börse New York notiert die Aktie Abbvie am 21.11.2022, 15:52 Uhr, mit dem Kurs von 154.98 USD. Die Aktie der Abbvie wird dem Segment "Biotechnologie" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Abbvie auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,38 ist die Aktie von Abbvie auf Basis der heutigen Notierungen 79 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" (67,84) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Für Abbvie liegen aus den letzten zwölf Monaten 10 Buy, 5 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 3 Buy, 2 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 150,64 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (154,98 USD) könnte die Aktie damit um -2,8 Prozent fallen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Abbvie-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Abbvie für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Abbvie für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Abbvie insgesamt ein "Buy"-Wert.