AbbVie-Aktie: Deshalb gefällt diese Mega-Übernahme

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

Nach der Ankündigung einer 10 Milliarden US$ schweren Übernahme hat die Aktie von AbbVie (WKN: A1J84E) am Donnerstag um +3,5% zugelegt. Was verbirgt sich hinter dem Zukauf? Und was stimmt Anleger so optimistisch?