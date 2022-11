AbbVie Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Abbvie, die im Segment "Biotechnologie" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 24.11.2022, 11:55 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 159.39 USD.

Die Aussichten für Abbvie haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Abbvie mit einem Wert von 14,38 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Biotechnologie" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 67,82 , womit sich ein Abstand von 79 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Abbvie beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,97 Prozent und liegt mit 0,68 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (4,65) für diese Aktie. Abbvie bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Abbvie verläuft aktuell bei 148,57 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 159,39 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +7,28 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 145,97 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Abbvie-Aktie der aktuellen Differenz von +9,19 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".