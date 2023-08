AbbVie Aktie: Quartalszahlen und Analystenprognosen voraus - Umsatzrückgang erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

In genau 75 Tagen wird das Unternehmen AbbVie, mit Hauptsitz in North Chicago, in den Vereinigten Staaten, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorstellen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Wie hat sich die AbbVie-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

In nur noch 75 Tagen werden die neuen Quartalszahlen der AbbVie-Aktie präsentiert, deren aktuelle Marktkapitalisierung bei beeindruckenden 239,34 Milliarden Euro liegt. Die Anleger und Analysten warten gespannt auf diese Ergebnisse. Denn laut Datenanalyse erwarten die Analystenhäuser aktuell einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte AbbVie einen Umsatz von 13,43 Milliarden Euro, während jetzt mit einem Rückgang um -8,30 Prozent auf 12,40 Milliarden Euro gerechnet wird....