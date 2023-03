AbbVie-Aktie: Geduld ist angesagt!

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

Zahlreiche bedeutende Aktiengesellschaften präsentieren in diesen Tagen ihre Geschäftszahlen für das 1. Quartal. Auch für das in North Chicago sitzende AbbVie ist es am 27.04. so weit. Werden Umsatz und Gewinn wie erwartet ausfallen oder könnte es Überraschungen geben? Was würde das für die AbbVie-Aktie an jenem Tag bedeuten?

29 Tage dauert es noch, bis AbbVie seinen neuen Geschäftsbericht vorlegten wird. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind hochgespannt auf die aktuellen Zahlen des auf 279,00 Milliarden USD Börsenwert dotierten Unternehmens. Die Konsensschätzung der Analysehäuser läuft auf ein leichtes Umsatzminus hinaus: 12,21 Milliarden USD soll der Umsatz im 1. Quartal 2023 betragen, was im Vergleich zum Vorjahr einer Reduzierung von 9,79 Prozent entspricht. Beim operativen Ergebnis (Ebit) erwarten die Experten ein...