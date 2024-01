AbbVie Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

Der Aktienkurs von Abbvie zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" eine Rendite von -4,75 Prozent, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Biotechnologie"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 25,36 Prozent, wobei Abbvie mit 30,1 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie von Abbvie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 15,84 insgesamt 85 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Biotechnologie", der 104,98 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Diskussion in den Sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Abbvie eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive und 11 negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält Abbvie daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Abbvie von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten 8 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" für Abbvie vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Abbvie vor. Die Analysten erwarten auf Basis des aktuellen Kurses von 154,97 USD eine Entwicklung von 6,54 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 165,1 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".