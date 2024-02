AbbVie Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie Inc.":

Der Aktienkurs von Abbvie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Gesundheitspflege" zeigt eine Rendite von -4,75 Prozent, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,85 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Abbvie mit 6,1 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 148,27 USD für den Schlusskurs der Abbvie-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 176,59 USD, was einem Unterschied von +19,1 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem jeweiligen gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Abbvie liegt bei 27,02, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Abbvie-Aktie daher in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Abbvie eine Dividendenrendite von 4,05 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,52 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.