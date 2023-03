AbbVie Aktie: Aktuelle Entwicklungen und Aussichten

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

Der Relative Strength Index (RSI) gehört zu den bekannten Mitteln der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dieser Indikator setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation und kann somit als Gradmesser für Marktstimmungen fungieren.

Betrachtet man AbbVie, so zeigt sich aktuell ein neutraler Wert im RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der RSI auf 7-Tage-Basis beträgt momentan 52,39 Punkte und gibt damit weder ein Signal für Überkauftheit noch Überverkauftheit ab. Ähnlich verhält es sich beim RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 65,82, welcher ebenfalls eine neutrale Bewertung des Titels impliziert.

Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Entwicklung von AbbVie zukünftig gestalten wird und welche Signale der RSI hierbei aussenden wird.

