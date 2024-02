Abalance Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Abalance wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 77,1 Punkten, was darauf hinweist, dass Abalance überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 66,78, was bedeutet, dass Abalance weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Abalance-Aktie in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 5659,54 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2093 JPY liegt, was einer Abweichung von -63,02 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (2942,74 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs, wodurch die Abalance-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, wodurch die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Daher wird die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.