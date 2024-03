AbCellera Biologics Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

Die technische Analyse der Abcellera Biologics-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 5,43 USD verläuft. Da der Aktienkurs bei 4,58 USD lag, ergibt sich ein Abstand von -15,65 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 5,04 USD, was einer Differenz von -9,13 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Abcellera Biologics haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch der Relative Strength-Index (RSI) zeigt neutral an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI für 7 Tage (64,29) als auch der RSI für 25 Tage (66) führen zu dieser neutralen Einstufung.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass alle 3 Bewertungen für die Abcellera Biologics-Aktie als "Gut" eingestuft wurden. Es gibt keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen, dass die Aktie um 234,79 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Zusammenfassend erhält die Abcellera Biologics-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Analysteneinschätzungen insgesamt eine Bewertung von "Gut".