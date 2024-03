AbCellera Biologics Aktie: Jetzt knallt es!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Abcellera Biologics. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Abcellera Biologics von Analysten insgesamt mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 15,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 221,45 Prozent darstellt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gute" Einschätzung der Aktie durch die Analysten.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Abcellera Biologics festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in Bezug auf die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird als negativ bewertet, insgesamt ergibt sich daher eine "Schlechte" Einschätzung für dieses Kriterium.

Die technische Analyse zeigt, dass die Abcellera Biologics-Aktie derzeit -9,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und -14,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage entfernt ist. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher insgesamt eine "Schlechte" Bewertung für beide Zeiträume.