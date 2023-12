Aarons-Anleger wird’s freuen!

Die Analyse von Aaron's durch institutionelle Analysten zeigt, dass der Titel langfristig das Rating "Neutral" erhalten hat. Im zurückliegenden Jahr wurde die Einschätzung des Unternehmens 1 Mal als "Gut" und 2 Mal als "Neutral" bewertet. Es gab keine schlechten Bewertungen. Die jüngsten Analystenupdates zu Aaron's liegen nicht vor, allerdings erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 11,29 USD eine Entwicklung von 32,86 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 15 USD führt. Dies wird als positive Bewertung angesehen und ergibt insgesamt die Stufe "Gut" für die institutionelle Analystenbewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Aaron's wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch positiv verändert und wird daher als "Gut" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Punkt führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer "Gut"-Einstufung des Wertpapiers.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von Aaron's einen Abstand von -0,7 Prozent zur 200-Tage-Linie hat, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein positiver Abstand von +27,57 Prozent, was zu einem "Gut"-Signal für die Aktie führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.