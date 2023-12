Aarons Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Aaron's. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 65,05, was bedeutet, dass Aaron's derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 31,37, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Aaron's also als "Neutral" für diesen Aspekt unserer Analyse bewertet.

Auch das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Aaron's veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt also insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal die Einschätzung "Neutral" und kein Mal die Bewertung "Schlecht" für Aaron's vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 37,87 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 15 USD festgelegt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität zu Aaron's hat in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Aaron's also als "Gut"-Wert betrachtet.