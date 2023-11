Aarons Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) der Aaron's-Aktie liegt bei 38,46, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 30 auf eine neutrale Situation hin. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Neutral" in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 15 USD, was einem potenziellen Anstieg um 65,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Empfehlung der Aktie aus Sicht der Analysten.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Aaron's zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie der Aaron's deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Aaron's-Aktie auf Basis der RSI, der Analystenmeinungen, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse.