Aarons Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Das Stimmungsbild und das Diskussionsniveau über Aaron's wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktivität im Netz eher schwach war, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Aaron's in diesem Punkt daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aaron's derzeit bei 11,42 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 10,42 USD aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -8,76 Prozent. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch ein positiver Wert von +18,27 Prozent. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Gesamtbewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aaron's liegt bei 14,95, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Auch der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 24, was ebenfalls als überverkauft eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Kategorie RSI mit "Gut" bewertet.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Aaron's-Aktie sind 1 Einstufung "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 15 USD, was auf einen möglichen Anstieg um 43,95 Prozent vom letzten Schlusskurs ausgehend hindeutet. Insgesamt erhalten die Analysten daher die Einstufung "Gut" für Aaron's.