Aarons Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Die Bewertung der Stimmung und des Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt folgendes Bild: Im vergangenen Monat hat sich die Stimmung der Anleger zunehmend verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage lässt sich feststellen, dass die Anleger im Vergleich zu sonst nicht wesentlich mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben, weshalb wir hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält die Aktie von Aaron's somit eine Bewertung als "Schlecht".

Relativer Stärke-Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Kursbewegungen einer Aktie innerhalb von 7 Tagen an und wird auf einer Skala von 0 bis 100 gemessen. Der RSI für Aaron's liegt bei 42,44, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Aaron's beträgt 10,51 USD und liegt damit um -7,56 Prozent unter dem GD200 (11,37 USD), was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage zeigt, liegt bei 10,73 USD, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie von Aaron's als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt der letzten 50 und 200 Tage als Grundlage herangezogen wird.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Aaron's von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich hieraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die Messung der Stimmung und des Buzz eine "Schlecht"-Bewertung, während der Relative Strength Index und die technische Analyse zu einer "Neutral"-Bewertung führen. Die Anleger-Stimmung hingegen wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.