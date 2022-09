Aaron Judge Home Run Chase könnte mehreren Medienunternehmen zugute kommen

Die New York Yankees haben in der Major League Baseball-Saison 2022 noch neun Spiele vor sich. Diese Spiele könnten, wie viele andere zuvor, aufgrund einer Homerun-Jagd mit dem Starspieler des Teams hohe Einschaltquoten erzielen. Was passiert ist: Yankees Outfielder Aaron Judge hat in der Saison 60 Homeruns geschlagen; Stand Dienstag, 27. September 2022. Der Slugger führt die Liste der Homeruns in der… Hier weiterlesen