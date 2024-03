Aareal-Bank-Eigentümer wollen Minderheitsaktionäre herausdrängen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die neuen Eigentümer der Aareal Bank wollen die verbliebenen Minderheitsaktionäre per Barabfindung aus dem Unternehmen drängen. Das im Dezember angekündigte sogenannte Squeeze-out ist zentraler Tagesordnungspunkt der virtuellen Hauptversammlung am 3. Mai, wie der Gewerbeimmobilienfinanzierer am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die Abfindung für die Kleinaktionäre wurde demnach auf 33,20 Euro je Namensaktie festgesetzt.

Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge sowie der kanadische Pensionsfonds CPPIB hatten die Aareal Bank im vergangenen Jahr übernommen. Über die gemeinsame Bietergesellschaft Atlantic BidCo halten die Investoren rund 95,50 Prozent der Aareal-Bank-Anteile. Von der Börse hat sich die lange im Nebenwerte-Index SDax gelistete Aareal Bank bereits verabschiedet./ben/DP/nas