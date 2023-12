Aareal Bank Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Die Aareal Bank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 34,65 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 34,65 USD verzeichnet, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht, da kein Unterschied festzustellen ist. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Anzahl der positiven und negativen Tage in den Diskussionen zu Aareal Bank zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen spiegeln ebenfalls eine hauptsächlich positive Stimmung wider, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aareal Bank liegt sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen bei 50, was eine neutrale Einschätzung signalisiert. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung für die Aareal Bank-Aktie.

Insgesamt erhält die Aareal Bank somit eine neutrale Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf Stimmung und Anlegerverhalten. Der Relative Strength-Index bestätigt diese Einschätzung mit einem neutralen Wert.