Aareal Bank-Aktie: Areal Bank erwirbt und veräußert Aktien!

Mitteilung bedeutender Beteiligungen 1. Angaben zum Emittenten: Name ist Aareal Bank AG mit Sitz in der Paulinenstr. 15, 65189 Wiesbaden in Deutschland. Die Legal Entity Identifier (LEI) lautet: EZKODONU5TYHW4PP1R34 2. Ein Grund für die Meldung ist der Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie der Erwerb/Veräußerung von Instrumenten Änderung der Stimmrechtsaufteilung. 3. Angaben zur mitteilungspflichtigen Person: Rechtsträger ist UBS Group AG… Hier weiterlesen