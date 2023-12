Aareal Bank ADR Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Anzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Aareal Bank liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was auf eine neutrale Situation hinweist.

Ein weiterer Bewertungsfaktor ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Hier zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aareal Bank weist kaum Änderungen auf und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage daher die Note "Schlecht" zugeordnet.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung für die Aareal Bank insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Aareal Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage und der letzte Schlusskurs von 34,65 USD um 0 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Abweichung, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Insgesamt erhält die Aareal Bank-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.